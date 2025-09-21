Uppgifter: Falk har nobbat erbjudande från Peking
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Martin Falk har nobbat erbjudande från IFK Norrköping.
Det uppger NT under söndagen.
– Jag fokuserar bara på matchen, säger han till tidningen.
IFK Norrköping vill förlänga med Martin Falk och samtidigt höja hans låga utköpsklausul. Klubben har lagt fram ett erbjudande – men tränaren har tackat nej, rapporterar NT.
Falk själv vill inte kommentera:
– Jag fokuserar bara på matchen, säger han till tidningen.
Tidigare i somras uppvaktades Falk av danska Viborg, men då blev det ingen flytt. På måndag väntar match mot AIK för Norrköping.
Den här artikeln handlar om: