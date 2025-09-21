Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Falk har nobbat erbjudande från Peking

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Martin Falk har nobbat erbjudande från IFK Norrköping.
Det uppger NT under söndagen.
– Jag fokuserar bara på matchen, säger han till tidningen.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping vill förlänga med Martin Falk och samtidigt höja hans låga utköpsklausul. Klubben har lagt fram ett erbjudande – men tränaren har tackat nej, rapporterar NT.

Falk själv vill inte kommentera:
– Jag fokuserar bara på matchen, säger han till tidningen.

Tidigare i somras uppvaktades Falk av danska Viborg, men då blev det ingen flytt. På måndag väntar match mot AIK för Norrköping.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt