Uppgifter: Flera klubbar vill ha Obilor Okeke

Hammarbys ytter Obilor Okeke kan vara på väg bort.

Enligt Sportbladet har fler klubbar visat intresse för norrmanen.

Inför säsongen har Hammarby värvat vänsteryttern Victor Lind för en rekordsumma. I truppen finns även Oscar Johansson Schellhas och Paulos Abraham som kan fylla i den positionen.

Konkurrensen kan innebära att Obilor Okeke lämnar ”Bajen”. Enligt Sportbladet har flera klubbar, däribland BP, hört av sig gällande ytterns tjänster. Även en utlåning ska vara aktuell.

Norrmannen hämtade från KFUM Oslo under sommaren 2025.