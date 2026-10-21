Uppgifter: Gais klara med nederländske mittfältaren

Gais förstärker inför 2027, enligt Expressen.

Timo Zaal, 22, ansluter från finska TPS Åbo.

Affären uppges vara värd 2,2 miljoner kronor.

Foto: Alamy

Det har varit en tyngre säsong för Gais efter två succéår i allsvenskan. Med sex omgångar kvar ligger laget på tionde plats, men klubben har redan börjat planera för nästa år.

Enligt Expressen har ”Makrillarna” gjort klart med mittfältaren Timo Zaal från TPS Åbo.

Den 22-årige nederländaren uppges ha skrivit på ett fyraårskontrakt och ansluter inför säsongen 2027. Prislappen sägs vara omkring 2,2 miljoner kronor.

Zaal är en defensiv mittfältare som fostrades i Heerenveen och Feyenoord. Han kom till TPS Åbo inför den här säsongen och har spelat 22 matcher för klubben.

Gais nästa match är derbyt mot IFK Göteborg på söndag.