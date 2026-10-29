Uppgifter: Hampus Andersson slutkandidat till Blåvitt

IFK Göteborg letar efter en ny sportsligt ansvarig.

Enligt uppgifter är Sarpsborgs sportchef Hampus Andersson en av tre slutkandidater.

Klubben hoppas kunna presentera ett namn inom kort.

IFK Göteborg-supportrar. Foto: Bildbyrån

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IFK Göteborg har varit utan sportchef sedan Hannes Stiller slutade i juni, och fotbollschefen Jesper Jansson har sagt upp sig och lämnar efter säsongen. Klubben ville först anställa två personer, men enligt Expressen blir det nu bara en.

En av slutkandidaterna är Hampus Andersson, 33, som i dag är sportchef i norska Sarpsborg. Han kommer från Göteborg och har tidigare varit chefsscout i BK Häcken. Andersson var också på plats på Gamla Ullevi när Blåvitt mötte Gais i söndags.

De två andra kandidaterna är inte namngivna, men även de ska arbeta i utländska klubbar. Förhandlingar pågår, och IFK Göteborg hoppas kunna presentera sitt val inom någon vecka.