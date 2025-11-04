Uppgifter: Har tackat nej till Mjällby

Martin Falk har tackat nej till jobbet som tränare i Mjällby.

Detta uppger Fotbollskanalen under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby har precis vunnit sitt första SM-guld.

Enligt Fotbollskanalen kommer succétränaren Anders Torstensson få en ny roll i klubben och att Maif därmed är på jakt efter en ny tränare.

Sajten uppger att Norrköpings tränare Martin Falk fått frågan – men att han tackat nej.

– Jag har inga kommentarer till det, säger Falk kring intresset från Mjällby och fortsätter:

– Jag är Norrköpings tränare, jag har kontrakt och trivs bra här. Jag förhåller mig till det. Jag trivs skitbra med ledarna och spelarna och allt mitt fokus är på att fixa den här sista matchen och det här kontraktet. Sen är det upp till föreningen om man vill fortsätta med mig men det hoppas jag, säger Falk till Fotbollskanalen.

Falk tog över IFK Norrköping i vintras efter att klubben gjort sig av med Andreas Alm. Klubben har två poäng till godo ner till kvalplats inför sista omgången av allsvenskan, då ”Peking” ställs mot Blåvitt på bortaplan.