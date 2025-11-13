Uppgifter: Holmberg och Karlsson på Hammarbys lista om Hellberg lämnar

Hammarby kan tappa Kim Hellberg till Swansea.

Nu agerar klubben som påbörjat en rekryteringsprocess ifall han lämnar.

Enligt Expressen är Fredrik Holmberg och Kalle Karlsson högst upp på listan.

Kim Hellberg är Swanseas prioriterade tränarkandidat och diskuterar just nu sina personliga villkor med klubbledningen, inklusive CEO Tom Gorringe. Swansea vill snabbt göra klart med svensken, vilket tvingar Hammarby att agera proaktivt.

På hemmaplan har Bajen påbörjat en rekryteringsprocess om Hellberg skulle lämna. Enligt uppgifter till Expressen står Fredrik Holmberg och Kalle Karlsson högst på listan.

Konkurrensen om de två tränarna är hård. Gais vill förlänga med Holmberg, och AIK har visat intresse för Karlsson som potentiell ersättare om Mikkjal Thomassen lämnar.

Det väntar intensiva veckor för Hammarby innan situationen kring Hellberg och tränarrekryteringen klarnar.