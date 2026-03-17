Uppgifter: Blåvitt har gjort klart med ny klubbdirektör

IFK Göteborg uppges vara på väg att göra klart med en ny klubbdirektör.

Enligt uppgifter återstår bara detaljer innan allt är på plats.

IFK Göteborg ser ut att ha landat en ersättare till tidigare klubbdirektören Håkan Mild, som lämnade sin roll efter säsongen 2025.

Enligt uppgifter är klubben överens med Nicklas Lauwell, som väntas presenteras inom kort. Blåvitt har dock valt att inte kommentera uppgifterna.

Lauwell har en bakgrund inom näringslivet och arbetar i dag i en ledande roll inom ett börsnoterat bolag. Tidigare har han även haft en position som kommersiell direktör på Stena Line samt varit engagerad inom fotbollen på förbundsnivå.