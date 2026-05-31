Officiellt: Andreas Alm bryter med Liepaja

Andreas Alm har tränat lettiska Liepaja sedan maj i fjol.

Nu väljer 52-åringen har lämna posten.

Enligt klubbens hemsida rör det sig om personliga skäl.

Andreas Alm anslöt till den lettiska klubben Liepaja förra våren. Med svensken på tränarbänken blev klubben trea i den lettiska ligan.

Nu meddelar Liepaja att Alm lämnar i förtid. Enligt klubben rör det sig om en ”ömsesidig överenskommelse av skäl som inte är relaterade till fotbollen”.

– Ibland händer det oväntade saker i livet. Jag var kvar i klubben längre vad som ursprungligen var planerat när jag kom hit förra sommaren, säger Alm till klubbens hemsida.

Han fortsätter:

– Det finns så många fantastiska och varmhjärtade människor i klubben. Jag vill tacka personalen för deras hjälpsamhet och stöd, spelarna för deras engagemang och presidenten för förtroendet att få arbeta här. Klubben är redo för framtida segrar, och jag kommer aldrig att glömma vårt galna medaljfirande förra hösten.

Andreas Alm har tidigare tränat AIK, BK Häcken och IFK Norrköping i allsvenskan, samt danska Vejle och Odense.