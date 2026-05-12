Uppgifter: Ny Andersson-ersättare diskuteras i Djurgården

Djurgården har ännu inte ersatt förre sportchefen Bosse Andersson.

Nu diskuteras Nikola Ladan som en kandidat i Stockholmsklubben.

Detta enligt Aftonbladet.

För två månader sedan lämnade Djurgårdens sportchef Bosse Andersson. Någon ersättare till honom har ännu inte presenterats men det har ryktats om olika kandidater.

Bland annat har Sarpsborgs Hampus Andersson och Rosenborgs tidigare sportchef Mikael Dorsin nämnts.

Nu rapporterar Aftonbladet att Nikola Ladan diskuteras i Djurgården.

Ladan har för närvarande uppdraget som Head of International Scouting i Southampton. Den engelska klubben ägs av bolaget Sport Republic, som Djurgårdens VD Hampus Frisén tidigare jobbat för.

Tidningen uppger att Dif kommer att anställa två personer för att ersätta Bosse Andersson, där en ska ansvara för rekrytering och den andra ha ett övergripande ansvar.