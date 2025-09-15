Uppgifter: Pawel Cibicki åtalad för brott

Pawel Cibicki åtalas för nytt brott, rapporterar Värnamo Nyheter.

Denna gång ska det gälla ett penningtvättbrott.

Åtalet mot Cibicki ska ha väckts den 9 september.

Foto: Bildbyrån

Pawel Cibicki återvände till svensk fotboll och allsvenskan tidigare i år, detta efter att ha avtjänat sin avstängning för machfixning.

Den 31-årige anfallaren står den här säsongen noterad för tolv framträdanden i allsvenskan för IFK Värnamo, men nu ser Cibicki ut att vara i blåsväder igen.

Värnamo Nyheter rapporterar nämligen att anfallaren åtalats för ett nytt brott.

Det gäller ett penningtvättbrott där en annan person ska ha lurat en kvinna att föra över 175 000 kronor till anfallarens bankkonto.

Cibicki själv ska sedan ha omsatt pengarna genom överföringar, köp och uttag.

Pengarna som kvinnan blivit av med ska ha kommit från hennes avlidne make och det aktuella penningtvättsbrottet är en del av ett större bedrägeri, då paret i huvudanmälan blivit av med 900 000 kronor enligt Värnamo Nyheter.

IFK Värnamo-spelaren nekar till brott enligt tidningen.