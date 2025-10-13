Uppgifter: Sejdiu kan missa resten av säsongen

Patriot Sejdiu kan missa resten av säsongen.

Öster-spelaren ska drabbats av en hjärtsäcksinflammation, enligt Smålandsposten.

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen lånades Patriot Sejdiu ut av MFF till Östers IF. Den här säsongen har det hittills blivit 10 matcher i allsvenskan, varav fem från start. I den senaste matchen mot Halmstads BK fanns Sejdiu inte med i truppen.

Under måndagen rapporterar Smålandsposten att 25-åringen drabbats a en hjärtsäcksinflammation och behöver vila. Därmed ser Sejdiu ut att missa resten av säsongen, skriver SMP.

Östers IF ligger på en kvalplats i allsvenskan när det återstår fyra omgångar kvar.