Uppgifter: Sirius vill värva BP:s sportchef

Serieledaren Sirius har hittat sin förstahandskandidat till sportchefsjobbet.

Enligt uppgifter är det BP:s Sean Sabetkar.

De första samtalen har redan hållits.

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IK Sirius bygger om sin sportsliga organisation inför nästa år. Adrian von Heijne kommer från Hammarby och leder arbetet. Samtidigt lämnar chefsscouten John Swärdh för Djurgården, och sportchefen Jonathan Ederström har ett kontrakt som går ut.

Nu har Sirius hittat sitt förstahandsval. Enligt Expressen vill klubben värva Brommapojkarnas sportchef Sean Sabetkar, och parterna har redan haft inledande samtal.

Ingenting är dock klart än, och det är oklart om 31-åringen vill lämna BP efter bara en säsong. Han kom till klubben från Degerfors förra vintern.

Expressen har tidigare uppgett att även Kalle Karlsson har diskuterats, men just nu är Sabetkar Sirius förstaval.