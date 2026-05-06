Uppgifter: Stuart Baxter återvänder till allsvenskan

Halmstads BK står för tillfället utan en huvudtränare.

Lösningen stavas Stuart Baxter, uppger Hallandsposten.

Efter två poäng på sex omgångar valde Halmstads BK att sparka tränaren Johan Lindholm. Därmed blev han den första tränaren för säsongen som fick lämna sitt uppdrag i förtid.

HBK har därmed inlett jakten på han ersättare. Enligt uppgifter har man börjat snegla på en av sina gamla tränarprofiler.

Hallandsposten rapporterar att Stuart Baxter är nära att ta över klubben som interimlösning. Om ingenting oförutsett sker kan vi snart förvänta oss engelsmannen vid Örjans Valls tränarbänk.

Stuart Baxter har tidigare tränat HBK mellan 1988 och 1991. Han tog över när klubben befann sig i andradivisionen och under Baxters ledning tog man sig tillbaka till allsvenskan.

Stuart Baxter har även tränat Örebro SK, AIK och Helsingborgs IF. Utomlands har det blivit uppdrag i bland annat sydafrikanska Kaizer Chiefs japanska Vissel Kobbe och Finlands landslag.