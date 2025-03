Uppgifter: Thomas Berntsen kan lämna AIK

AIK:s sportchef, Thomas Berntsen, kan tvingas lämna sitt uppdrag.

Det skriver Sportbladet som hänvisar till internt missnöje och oenigheter med styrelsen.

För snart två år sedan anställdes Thomas Berntsen som sportchef i AIK.



Sedan dess har han varit med och ”räddat” kvar de svartgula i allsvenskan och förra året byggt en trupp som knep en Europaplats i serien.



Nu kan dock norrmannen vara på väg bort från klubben.



Enligt Sportbladet hänger Berntsen löst då han och klubbens styrelse inte har varit eniga i en rad frågor. Detta kan innebära att Berntsen kan få lämna klubben inom ”den närmsta tiden”.



Under vintern som varit har Thomas Berntsen värvat in en hel rad spelare som kostat förhållandevis mycket pengar för en svensk klubb.



Enligt tidningens uppgifter vill flera personer i AIK:s styrelse att norrmannen lämnar sin post som sportchef.



Vidare sägs flera möten ha ägt rum där Berntsens framtid har diskuterats och AIK:s klubbdirektör Fredrik Söderberg sägs ha varit på Karlbergs för att föra samtal om detta under de senaste dagarna.