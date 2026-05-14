Japanska stjärnan osäker inför VM – missar avslutningen

Kaoru Mitoma skadade sig mot Wolves förra veckan.

Nu är hans medverkan i sommarens VM osäker.

– Vi kommer att ha dialog med det japanska förbundet, säger Brighton-tränaren Fabian Hürzeler.

Det var efter 58 minuter av matchen mellan Brighton och Wolverhampton förra veckan som oturen var framme för Kaoru Mitoma.

Den japanska stjärnan var märkbart bestört när han tvingades till byte och efter matchen var Brighton-tränaren Fabian Hürzeler oroad kring 28-åringens status.

– Vi måste invänta undersökningen och få klarhet. Det såg inte bra ut, men jag är positiv. Det är definitivt baksida lår, berättade Fabian Hürzeler då.

Nu meddelar Premier League-klubben att Mitoma kommer att missa de två avslutande matcherna av säsongen. Hans medverkan i sommarens VM är inte heller helt säker.

– När det gäller VM är jag inte säker ännu. Vi kommer att ha dialog med det japanska förbundet, säger Hürzeler enligt SussexExpress.

Japan spelar sin premiär i VM mot Nederländerna den 14 juni och möter Sverige i den sista gruppspelsmatchen, den 26 juni.





