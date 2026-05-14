Uppgifter: Hull förbereder sig på uppskjuten playoff-final
En ledare i Southampton stab misstänkts ha spionerat på en Middlesbrough-träning.
Nu har ”The Saints” finalmotståndare Hull, enligt uppgifter, förberett sig på en eventuell matchflytt.
Detta med anledning av den pågående utredningen av EFL.
Det var inför den första playoff-semifinalen matchen mellan Middlesbrough och Southampton, som slutade lika, som ett stort spiondrama utspelade sig på ”Boros” träningsanläggning.
Detta då en person med kopplingar till ”The Saints” sades ha filmat en träning med Kim Hellbergs lag under en träning på Rockliffe Park. I tisdags spelades returmötet mellan klubbarna där Southampton drog det längsta strået. Såldes är hoppet om en Premier League-plats över för Hellberg, Selini och Mravacs lag.
Nu kan det dock bli ändring på det. Skulle utredningen från det engelska ligaförbundet, EFL, komma fram till att Southampton är skyldiga kan påföljden bli att de fråntas platsen i finalen lördagen den 23:e maj.
Därför har det andra finalklara laget, Hull, förberett sig på en eventuell matchflytt. Det skriver GiveMeSports Ben Jacobs som menar att Championship-laget inväntar ett besked från EFL som kan innebära finalen flyttas fram.
Vad gäller Middlesbrough skriver Jacobs att spelarna nu har återvänt till träningsanläggningen i det fall att de tilldelas Southamptons plats i finalen.
🚨 Hull City are preparing for the possibility of the Championship Playoff Final being moved to a later date in the wake of ’Spygate’.
An independent commission is reviewing evidence that Hull's opponents Southampton sent analyst Will Salt to secretly film a Middlesbrough…
— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 14, 2026
