Tungt för Mjällby – Manneh ut skadad

Skadebekymmer för Mjällby AIF.

Abdoulie Manneh tvingades kliva av cup-finalen.

Kort in i den andra halvleken av cupfinalen mellan Hammarby och Mjällby tvingades Mjällby till ett byte.



Abdoulie Manneh satte sig ned i gräset och tog sig för baksidan.



Han fick behandling och försökte fortsätta men kort efter satte han sig ned igen och tvingades utgå. Han såg märkbart frustrerad ut och gick ut med tröjan över huvudet.



In i hans ställe kom Victor Gustafsson.



Ställningen är just nu 2-1 till Mjällby.

