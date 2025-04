Uppgifter till FD: Supertalangen petas mot Gais

Degerfors IF toppar allsvenskan efter två spelade omgångar.

En av lagets mest spännande spelare har varit Elias Pihlström, 18.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer supertalangen att petas från startelvan mot Gais.



Degerfors IF har inlett den allsvenska säsongen på bästa möjliga sätt. Som nykomlingar står man på sex poäng efter två matcher och leder serien tillsammans med Hammarby, Malmö FF och AIK.



En av lagets mest spännande talanger är den 18-årige Elias Pihlström som tog superettan med storm förra året då han svarade för två mål och sju assist på 25 matcher.



Under inledningen av allsvenskan har Pihlström startat båda matcherna som slutade med seger för Degerfors.



Under söndagen ställs ”Bruket” mot Gais på Gamla Ullevi i Göteborg. Då kommer, enligt FotbollDirekts uppgifter, den 18-årige succémannen att inleda på bänken.



FotbollDirekt har tidigare kunnat berätta om att Pihlström har ett stort intresse på sig från både inhemskt håll och från utländska klubbar. Detta är även någonting sportchef Patrik Werner har bekräftat.



– Vi har fått några konkreta bud, men vi har tyckt att det har varit för dåligt. Pihlström har inte varit så att han vill iväg, utan han trivs väldigt bra här och han vet att vi tror väldigt mycket på honom. Jag tror inte att det är någon panik från något håll, sade Werner till FotbollDirekt.



Enligt FD:s uppgifter har flear utländska klubbar begett sig till Gamla Ullevi för att se Pihlström på plats under söndagen. Att han nu får inleda vid sidan av planen får anses vara snöpligt för intressenterna.

