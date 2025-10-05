Ure snuvad (?) på mål: ”Jag kollade på telefonen”

UPPSALA. Robbie Ure fick näta i segern mot Malmö FF.

Men det kunde blivit två när han var högst delaktig i det första målet som noterades för självmål.

– Jag förväntade att se två mål bredvid mitt namn, säger Ure efter matchen.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius stod för en rejäl kraftsamling efter att ha förlorat med 2–8 borta mot Djurgården tidigare i veckan. Då inledde Sirius anfallare Robbie Ure på bänken. I hemmamatchen mot Malmö FF fick han förtroende från start.

– Såklart vill jag spela varje match. När jag får chansen, som idag, är det upp till mig att visa att jag håller så jag var riktigt nöjd över att få starta, säger Ure till FotbollDirekt efter matchen.

Förvåningen: ”Den träffade mig”

Robbie Ure tog minst sagt vara på förtroendet.

Det var i den tredje minuten som Sirius tog ledningen. Detta efter att bollen hittat in bakom Robin Olsen efter en tilltrasslad situation i bortalagets straffområde. För många såg det ut som att Sirius-anfallaren var sist på bollen men på resultattavlan noterades det som ett självmål av Gabriel Busanello. Något som förvånade den skotske forwarden.

– Jag kollade på telefonen efter matchen och det stod: självmål. Den träffade mig definitivt. Jag vet inte var men den träffade mig. Jag förväntade mig att kliva av planen och se två mål bredvid mitt namn. Bollen kom in, jag såg den ganska sent, och jag såg till att vara framför motståndaren. Jag har inte kollat på reprisen så jag vet inte var den träffade mig.

Men Robbie Ure fick jubla. Lagkamraten Leo Walta spelade fram anfallaren i den 65:e minuten och Ure kunde peta in vad som blev 3–1-målet.

– Bra boll från Leo. Han gjort några sådana inlägg och jag känner att jag borde vara på dem snabbare men bollen kom och jag visste att jag bara behövde få en touch på bollen så jag är väldigt nöjd.

Samarbetet mellan Sirius offensiva spelare gick som på räls i 5–1-krossen. Ure menar att när de hittar rätt finns det ett samspel mellan spelarna.

– Det är vad som händer när man spelar fler matcher med varandra. Jag tror att idag, när vi spelar så här, vi har en typ av ”connection”. Vi vet var vi ska vara någonstans och vi njuter att spela med varandra. Det är en ynnest att spela med spelare på den nivån säger Ure till FotbollDirekt

Efter fullträffen mot MFF noteras Robbie Ure för elva mål på 26 matcher i allsvenskan den här säsongen.



