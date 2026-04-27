Klart: Domenico Tedesco får sparken

Förlusten mot stadsrivalen Galatasaray blev droppen.

Fenerbahce sparkar huvudtränaren Domenico Tedesco.

Det meddelar den turkiska klubben.

I september i fjol tog Domenico Tedesco över Fenerbahce efter att José Mourinho fått lämna.

Under måndagen meddelade den turkiska klubben att Tedesco entledigas. Beslutet togs efter Fenerbahces 3–0-förlust mot stadsrivalen Galatasaray.

Tillsammans med Tedesco lämnar hans övriga stab klubben. Det blev totalt 45 tävlingsmatcher som huvudtränare i Fenerbahce.