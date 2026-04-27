Hyllar rekordvärvningen: ”Det vet alla”

Mohamed Soumah blev poängräddare för IK Sirius.

Nyförvärvet stångade in bollen som slogs in av Neo Jönsson.

IK Sirius såg ut att gå mot sin första förlust för säsongen i matchen mot Häcken. Men i den 86:e minuten lyckades succégänget från Uppsala kvittera genom klubbens dyraste spelare någonsin, Mohamed Soumah.

Mittbacken lyckades göra sig fri på hörna och nickade in 2–2.

Efter matchen var lagkamraten Neo Jönsson, som stod för assisten, nöjd med Soumahs insats.

– Han får fortsätta göra mål på mina hörnor så är jag glad. Han är skitbra, det vet alla, säger Jönsson till TV4.

Samtidigt känner sig Sirius-yttern okej med att ha åkt hem med en poäng från Hisingen.

– Starkt att vi kan vända 0-2 till 2-2 på bortaplan. Häcken är ett bra lag, det visade de under första 45 där de är riktigt bollskickliga och bra. Vi har ambitioner att vinna men vi går härifrån med en poäng vilket är okej.

IK Sirius toppar allsvenskan med 13 poäng efter fem matcher.