Utan speltid i fyra raka matcher: ”It feels like shit”

Vladimir Rodic blev kvar på bänken igen för Östers IF igår.

Det var för fjärde matchen i rad som han inte blev inbytt.

– It feels like shit, säger han om det till Smålandsposten.

24 matcher i superettan ifjol.

Hittills i år har det bara blivit två inhopp i allsvenskan för Vladimir Rodic.

Igår mot Östers IF blev han, för fjärde matchen i rad, kvar på bänken och yttern var långt ifrån nöjd.

– It feels like shit. Men det är så det är nu. Jag får fortsätta vänta på att alla andra ska spela ytter innan Rodda får en ny chans. När jag får chansen ska jag försöka göra mitt bästa för att hjälpa laget, säger han till Smålandsposten.

Rodic hoppades på ett inhopp igår, men det var inte något han räknade med.

– Jag hoppades på det, men om man ska utgå från de senaste matcherna var det låg sannolikhet att det ska hända. Man kan alltid hoppas på det, men det blev inte jag den här gången heller.

Härnäst för Rodic och Östers IF så väntar Smålandsderby mot IFK Värnamo, återstår att se ifall 31–åringen får komma till spel då.