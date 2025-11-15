Mjällby tar klubbens andra raka SM-guld.

Det tror FotbollDirekts Mattias Eckerman inför 2026.

– Axel Norén kommer att hjälpa Mjällby att försvara titeln, säger han i studion.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF blev historiskt i år med klubbens första SM-guld någonsin. Maif fullständigt krossade det allsvenska poängrekordet (67) och landade till slut på makalösa 75 inspelade poäng, och får man tro FotbollDirekt-profilen Mattias Eckerman är det bara starten.

I FotbollDirekts studio diskuterar Eckerman, tillsammans med Fredrik de Ron, vilken spelare som kommer att vara allsvenskans bästa spelare nästa år. Då tar han upp Mjällby-kuggen Axel Norén.

– Jag säger att Axel Norén kommer att hjälpa Mjällby att försvara titeln. Han är så hemmakär att han blir kvar och kommer att bli MVP i allsvenskan 2026, säger Mattias Eckerman.

Norén. Foto: Bildbyrån

– De vinner alltså två år i rad, svarar Fredrik de Ron frågande.

– Jajamen, slår Eckerman fast.

✔️ Se hela diskussionen här!