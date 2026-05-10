”Vad fan ska jag säga – domarmisstag i varje match”

SOLNA. AIK har en poäng på fyra matcher.

Gemensamt för dessa drabbningar?

De svartgula har ständigt blivit bortdömda enligt Johan Hove.

– Det är mycket som gått emot AIK, säger norrmannen i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

De rånades ett 2-2-mål när Miro Tenho upphävde den offside som den assisterande domaren ändå vinkade för.

Därmed blev Kevin Fillings andra mål i matchen felaktigt bortdömt och i stället gjorde Djurgården 3-1 före paus.

När derbyts slutvissla ljöd hade Djurgården vunnit med 4-2 och därmed står AIK på blott en poäng senaste fyra matcherna.

Johan Hove ser en gemensam nämnare med drabbningarna mot Degerfors (1-2), MFF (0-1), Elfsborg (1-1) och nu 2-4 i baken mot Djurgården.

– Nu har jag stått och pratat om det här i mixade zonen varje match senaste fyra omgångarna, om domarmisstag, suckar Hove och fortsätter:

– Men det är mycket som gått emot AIK senaste matcherna. Mål är viktiga i matcher och hade vi fått med oss 2-2 där hade det sett annorlunda ut. Det är självklart tungt, men vad fan ska jag säga…

Hove är kritisk till att Djurgården lyckas göra fyra mål i ett derby mot AIK.

– Vi är för öppna när vi anfaller och det straffar Djurgården oss för, säger norrmannen och tillägger:

– Nu har jag inte sett målen i efterhand, men det känns som att målen kom lite från ingenstans. Det här är självklart inte bra nog, det vet alla. Vi måste jobba mer ihop, för det är inte första gången som det händer.