Värnamo hoppas presentera ny tränare i veckan: ”Väl förberedda”

IFK Värnamo har inlett säsongen med sex raka förluster – och har sparkat sin tränarduo.

Nu hoppas sportchef Jörgen Petersson ha en ny tränare på plats innan lördagens match.

– Det hade varit bra med någon ny på plats på onsdag, säger Peterson till Fotbollskanalen.

IFK Värnamo har haft en svag inledning på allsvenskan och är den enda klubben som hittills inte har tagit en enda poäng.



FotbollDirekt kunde tidigare under måndagen avslöja att tränar-duon Ferran Sibila och Robin Asterhed lämnar sina uppdrag. Det var i sin tur något som Värnamo bekräftade senare under dagen, via sina sociala kanaler.



Sportchef Jörgen Petersson förklarade beslutet med följande ord:



– Efter en samlad bild med svaga resultat över hela säsongen, nio förlorade tävlingsmatcher varav sex i allsvenskan känner föreningen att vi behöver göra en förändring för att åstadkomma trendbrott, säger Petersson i ett uttalande.



I och med entledigandet av de två tränarna behöver Värnamo tillsätta minst en ny person på posten. Petersson berättar att beslutet inte har tagits utan någon form av plan kring en ersättare.



– Precis som med spelare måste man ha en ”skugglista” med tränare. Jag har varit med och sålt tränare under avtal tidigare, och är man inte förberedd då kan det bli ett långt arbete. Men jag har hyfsad koll och vi är väl förberedda, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:



– Vi behöver titta på någon som vi tror snabbt och på väldigt kort sikt kan få spelarna att prestera samt känna större tro på sig själva.



På lördag spelar IFK Värnamo borta mot Halmstads BK i en tidig bottenkamp. Tills dess hoppas sportchefen ha tillsatt den vakanta tjänsten.



– Det hade varit bra med någon ny på plats på onsdag, då tränar vi nästa gång. Det hade varit jättebra. Men man kan vara väldigt nära (en ny tränare) snabbt men det kan bli detaljer kvar att lösa som gör att det dröjer någon dag extra, avslutar han.