Värnamo meddelar – Pawel Cibicki tas ur träning

Pawel Cibicki står, enligt Värnamo Nyheter, åtalad för penningtvättsbrott.

Nu meddelar IFK Värnamo att 31-åringen tas ur träning.

”I Sverige är man oskyldig tills motsatsen är bevisad”, skriver Värnamo i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Pawel Cibicki återvände till svensk fotboll och allsvenskan tidigare i år, detta efter att ha avtjänat en avstängning för matchfixning.

Den 31-årige anfallaren står, den här säsongen, noterad för tolv framträdanden i allsvenskan för IFK Värnamo. Några fler ser det dock inte ut att bli just nu.

Detta då han, enligt Värnamo Nyheter, har åtalats för brott mot penningtvättslagen. Cibicki sägs ha lurat en kvinna att föra över 175 000 kronor till anfallarens bankkonto för att sedan ha omsatt pengarna genom överföringar, köp och uttag.

Idag, tisdag, meddelar IFK Värnamo att 31-åringen tas ur träning och inte kommer att vara aktuell för spel tills vidare.

”Vi informerades igår om att en av våra spelare står åtalad för brott, vi ser givetvis med allvar på dessa uppgifter. För att kunna ta hand om denne så bra som möjligt, samt säkerställa att lagets fokus är på kommande matcher, har vi valt att ta honom ur träning i väntan på dom. I Sverige är man oskyldig tills motsatsen är bevisad, så fungerar vår lagstiftning och så fungerar IFK Värnamo”, skriver Värnamo-klubbchefen Lisa Lidén på klubbens hemsida.

Cibickis rättegång är planerad att äga rum den 13 januari nästa år, enligt Fotbollskanalen.



