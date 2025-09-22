Värnamo-stjärnans kritik: ”Inte acceptabelt”

IFK Värnamo har tio poäng upp till säker mark i tabellen.

Ett läge som, enligt lagets stjärna Marcus Antonsson, gör att det inte finns mycket att spela för.

– Vi har absolut ingenting att förlora i detta läget, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Tre mål framåt räckte inte för den allsvenska jumbon IFK Värnamo i matchen mot Östers IF. I stället slutade matchen 4-3 till Smålandsklubben från Växjö. Det tunga förlusten gör att Värnamos prekära tabelläge har blivit ännu tuffare. Nu har de tio poäng kvar upp till säker mark med sex omgångar kvar av säsongen.

Lagets anfallare Marcus Antonsson menar att nederlaget möt Öster var långt ifrån godkänt.

– Vi släpper in alldeles för mycket enkla mål. Så jag menar, att göra tre mål på bortaplan mot Öster i en sån match och ändå gå därifrån med noll poäng, det är ju inte acceptabelt såklart. Och om det ser ut på det viset så vinner man inga fotbollsmatcher. Så vi är väl medvetna om det. Och det handlar ju om, som alla andra också, att få ihop en helhet och det har inte vi lyckats med, säger Marcus Antonsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Anfallaren preciserar problemet:

– Det är väl liksom en kontinuitet tror jag som vi inte riktigt har haft. Det har varit mycket olika spelare in och ut. Och det tycker jag man kan se det också. Den här tryggheten har inte riktigt funnits där i vårt spel och kan vi få den på plats här nu som sagt.

”Ett prekärt läge”

Den 34-årige anfallaren återvände till krisklubben efter en utlandsejour i Saudiarabien och Australien. När han kom tillbaka visste han att Värnamo befann sig i en tuff situation.

– Jag visste ju när jag kom in här att vi var i ett prekärt läge. Vi hade tre poäng i uppehållet och alla hade dömt ut oss. Jag var medveten om läget givetvis. Samtidigt tycker jag att vi… som sagt, jag har väl kommit in och bidragit till viss mån, menar han och tillägger:

– Men är fotboll är en lagsport. I och med att vi ligger där vi ligger som lag är jag givetvis inte nöjd med det. Det är ju så. Ofta är man nöjd när det går bra för en själv men också att det bidrar till att laget tar poäng och vi har inte tagit lika många poäng.

På åtta framträdanden den här säsongen i allsvenskan har Antonsson gjort tre mål och en assist. Under hans förra sejour i IFK Värnamo blev det 20 mål på 30 matcher. Anfallaren tillhör en av de spelare som varit med när laget var med och slogs högre upp i tabellen. En erfarenhet som innebär ett ansvar.

– Det är väl klart att man som äldre spelare tar ett större ansvar sen så ligger ju ansvaret på alla, det är ju spelare och ledare liksom, som jag sa, men givetvis så som äldre spelare så är det klart att man gärna tar ett större ansvar eller alltså försöka avlasta de yngre lite liksom. Samtidigt så är det ju viktigt att alla bidrar och desto snabbare det är som ung, att man förstår det, desto enklare är det och desto snabbare brukar det leda till framgång också.

Foto: Bildbyrån

”Vill vinna lite extra”

Nu väntar en viktig match mot Halmstads BK som ligger två placeringar över IFK Värnamo. Samtidigt skiljer det tio poäng mellan lagen och Antonsson räknar bort all förväntan på sitt lag.

– Vi har absolut ingenting att förlora i detta läget. Så det är väl en ganska skön ingång i matchen från vår sida på det sättet.

Blir det en känsla av uppgivenhet eller får det er att släppa loss på ett annat sätt?

– Jag tror att…om man kan använda detta läget på rätt sätt. Så tror jag att man kan ta kliv som lag. Lite att man kan släppa ner axlarna lite kanske. Och känna just som jag sa, att man inte har någonting att förlora. Och kanske hitta någonting som lag. Som man kan bygga vidare på och som kan stärka oss på lång sikt oavsett om vi spelar allsvenskan eller superettan nästa år.

För Marcus Antonsson är kvällens motstånd i måstematchen bekant. Hallandssonens gjorde sin sin första allsvenska match för just HBK och det var där han tog sig upp som fotbollsspelare.

– Jag gjorde mina allsvenska debut där. Så det är klart att det är en speciell match för mig och det gör väl bara att man egentligen vill vinna lite extra. Så det är väl som vilken annan match som helst i den meningen, men såklart lite speciellt med tanke på att jag har ett förslutet i Halmstad, avslutar han.

Matchen mellan IFK Värnamo och Halmstads BK startar 19.00.