JUST NU: Galen dramatik – Öster vände och vann på övertid

IFK Värnamo var på väg mot en viktig seger mot Öster.

Då kvitterade Ivan Kricak måstematchen på övertid.

Två minuter senare sköt Niklas Söderberg segern till Öster.

IFK Värnamo var i desperat behov av poäng när den allsvenska jumbon gästade bottenkollegan Östers IF under söndagseftermiddagen. Samtidigt hade Växjö-laget, som placerade sig på negativ kvalplats inför matchen, en möjlighet att närma sig säker mark. Söndagens match var även den nya Öif-tränaren Roberth Björknesjös debutmatch för klubben efter att ha ersatt Martin Foyston på tillfällig basis.

Det var ett riktigt rusk-väder över Visma arena och matchen tvingades skjutas upp i en hel timme innan bollen kunde sättas i rullning.

När matchen väl var i gång dröjde det bara 14 minuter innan nyförvärvet från AIK, Oscar Uddenäs, spräckte målnollan för hemmalaget med sitt första mål för klubben. Inte ens tio minuter senare kvitterade Kai Meriluoto för Värnamo, och fem minuter efter det dunkade finnen in sitt andra för dagen och gästerna hade vänt på matchen.

Östers stora anfallsstjärna Alibek Aliev skulle blåsa liv i matchen med ett kvitteringsmål sent i den första halvleken, men Värnamo tog ledningen igen direkt i den andra akten när Meriluoto fullbordade sitt hattrick.

Värnamo såg ut att gå mot en livsviktig seger när matchklockan tickade upp på övertid. Då slog Ivan Kricak till och kvitterade måstematchen i den 92:a matchminuten. Tre minuter senare, i den 95:e (!) minuten, avgjorde Niklas Söderberg matchen och sköt Öster till en galen bedrift i bottenstriden.

Östers seger innebar att Växjö-klubben befinner sig en poäng bakom Halmstads BK på säker mark.

Startelvor:

Östers IF:

Wallinder – Varmanen, Adolfsson, Kricak, Olsson – Christensen, Ask, Suhonen – Uddenäs, Aliev, Rodic.

IFK Värnamo:

Keto – Larsson, Mohammed, Coulibaly, Björnström – Alsalkhadi, Antonsen, Shamoun, Meriluoto – Antonsson, Zeljkovic.