Värnamos kris växer – släpper in mål mot decimerat HBK

Halmstads BK hade tagit ledningen mot IFK Värnamo.

Då rev Gabriel Wallentin ner Johnbosco Kalu – och fick syna det röda kortet.

Kort därefter utökade Naeem Mohammed HBK:s ledning.

Inför lördagens match mellan Halmstads BK och IFK Värnamo stod hemmalaget på fyra inspelade poäng. Detta efter att ha besegrat Öster med uddamålet på Örjans Vall och spelat lika mot Sirius i den förra omgången.



IFK Värnamo hade förlorat de sex inledande allsvenska matcherna och ligger sist i serien. Tidigare i veckan valde klubben även att sparka sina tränare, Ferran Sibila och Robin Asterhed. Under lördagens match har Juan Robledo, tidigare assisterande tränare, fått axla rollen som huvudtränare.



Under begynnelsen av lördagskvällen i Halmstad var det bortalaget IFK Värnamo som inledde piggast och bäst. Detta genom att så gott som direkt etablera tryck mot HBK:s mål.



Detta till trots var det Halmstads BK som tog ledningen i matchen. Detta efter att Joel Allansson slagit in en hörna som, efter ett svagt ingripande av Hugo Keto, gått via Filip Schyberg och in i mål.



Efter bortalagets ledningsmål tog HBK över matchbilden under ett tiotal minuter. Under dessa var Yannick Agnero nära att utöka ledningen via ett friläge som Keto läste av bra i sista stund.



Därefter tog sig Värnamo in i matchen och var, efter en hörnvariant i den 27:e minuten, nära att kvittera matchen. Skottet från Zeljkovic gick tätt utanför mål via täck.



Med 38 minuter på klockan var Värnamos Johnbosco Kalu nära att rinna igenom. När anfallaren var på väg mot mål stötte han ihop med HBK:s Gabriel Wallentin varpå Kalu ramlade. Domare Tess Olofsson blåste frispark för hemmalaget, och visade det röda kortet för Wallentin.



I den 45:e minuten skulle dock Halmstad, och Naeem Mohammed, utöka sin ledning efter att anfallaren snappat upp en boll i straffområdet och smällt in 2-0.



