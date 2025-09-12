ÅRSTA. Han har spelat i Hammarby sedan slutet av augusti.

Trots det ser Nikola Vasic inte ut att vara med i Bajens derby-trupp mot Djurgården – även om han hoppas.

– Vi har haft en plan och vi får väl se vad Kim känner efter träningen imorgon, säger Vasic efter torsdagens träning på Årsta.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Emil Annetorp.

Han vann den allsvenska skytteligan i fjol, drog korsbandet i den sista omgången och värvades till Hammarby trots att han inte spelat en allsvensk minut i år.

Det ser inte heller Nikola Vasic ut att göra under söndagens derby mellan Djurgården och Hammarby på 3Arena. Detta får man åtminstone tro om man lyssnar till Kim Hellbergs ord.

– Vasic har ju knappt tränat. Han har gjort under en handfull träningar. Så ett rimligt svar är att han inte kan spela särskilt många minuter över huvud taget. Sedan kan man ju vara med i en trupp av hur man är som person. Men att förvänta sig att han ska spela något mot Djurgården tror jag är omöjligt, sade Hammarby-tränaren under torsdagen.

Den 33-årige anfallaren själv är dock inte på att han mår mycket bättre nu och närmar sig formen.

– Kroppen känns bättre på ett annat sätt, man känner sig mycket starkare i benen. Det är också det man har gjort i tio månader, rehabat och byggt styrka i benen. Touchen blir också bättre och bättre hela tiden och där känner jag verkligen att det fortfarande finns utvecklingspotential. Jag har börjat närma mig att hitta tillbaka till den jag var, säger Vasic efter torsdagens träning.

Kim fick frågor om huruvida du skulle vara med i en trupp eller inte – och tvekade. Vad känner du? Är du redo för att spela?

– Det är svårt. Vi har haft en plan och vi får väl se efter träningen imorgon vad han (Kim, reds anm) känner. Det är spelare som har spelat betydligt mer än mig och ligger massa månader före mig. Vi får helt enkelt se vad han känner, men det skulle vara kul att vara med, avslutar Vasic.

Derbyt mellan Djurgården och Hammarby har avspark klockan 14.00 på söndag.