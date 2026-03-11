Västerås SK redovisar starkt ekonomiskt år

Västerås SK tog sig tillbaka till allsvenskan förra året.

Samtidigt var året väldigt starkt ekonomiskt för klubben.

När årsbokslutet publicerats står det klart att man bland annat nått rekordhögt eget kapital på 50 miljoner kronor.

Västerås SK är tillbaka i allsvenskan den här säsongen efter starkt 2025.

Nu visar det sig, när klubben publicerat sitt årsbokslut, att det gångna året även var väldigt starkt ekonomiskt för de allsvenska nykomlingarna.

VSK gick plus med 30,9 miljoner kronor det gångna året och klubben har även nått rekordhögt eget kapital på 50 miljoner kronor.

De totala intäkterna i koncernen uppgick till 99 miljoner kronor det gångna året.