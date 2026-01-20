Viftar bort flytt – tänker inte lämna Djurgården

STOCKHOLM. Jacob Rinne ryktades i fjol var nära en återkomst till Saudiarabien.

Men målvakten blev kvar – och så kommer han förbli även i år.

– Jag ska göra allt i min makt för att ta förstaplatsen, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha betydligt mindre speltid än väntat i Djurgården ryktades Jacob Rinne efter bara ett år i klubben vara nära en flytt tillbaka till Al-Fateh i den saudiska ligan.

Men det blev ingen återkomst utan i stället stannade Rinne i Djurgården där han turades om med Filip Manojlovic att vakta målet.

– Det var ett speciellt år minst sagt, men jag går in i 2026 med hopp och tro och jag ska göra allt för att ta förstaplatsen, säger Rinne som ännu inte har någon känsla hur tränaren Jani Honkavaara kommer göra kring förstaplatsen den här säsongen.

Manojlovic. Foto: Bildbyrån

– Det är för tidigt att säga. Vi har inte fått några indikationer ännu, men Jani vill spela mycket bakifrån och det gynnar mig. Sedan som målvakt handlar det om att rädda bollar, tydliggör Rinne som har en usp i spelet med fötterna.

Hur nära var det med Saudiarabien i slutet av sommarfönstret?

– Jag ska inte gå in på detaljer men jag var inte nöjd med situationen i Djurgården där jag då inte hade spelat fotboll på länge och de (Al-Fateh) var i behov av en målvakt och hörde av sig, säger han och fortsätter:

– Men sedan kom alla parter överens om att det var bäst att stanna och det är där vi är i dag. Jag tänker inte mycket mer på det.

Vi är inne i januarifönstret nu. Är du öppen för att lämna?

– Absolut inte. Jag ska göra allt i min makt för att ta förstaplatsen.