Vill göra om succén: ”Väldigt komiskt”

STOCKHOLM. Han plockade ner IFK Göteborgs storstjärna Tobias Heintz fullständigt.

Nu hoppas Hampus Finndell upprepa bedriften i derbyt mot AIK.

– Den bataljen var väldigt komisk. Jag kommer in med gott självförtroende till derbyt, säger Djurgårdens mittfältare till FotbollDirekt.

I 6-0-segern mot IFK Göteborg i måndags var Hampus Finndell en av Djurgårdens bästa spelare.

Han hittade fram med fina krossbollar, sprang över stora ytor och så plockade han ner Tobias Heintz i sin ficka.

Den råa behandlingen av Blåvitt-stjärnan fick ett Prison Break-montage med Finndell i rollen som Theodore ”T-Bag” Bagwell att snurra rejält på Twitter med Heintz i just sin ficka.

– Jag fick den skickad till mig av både vänner och från okända människor. Det var komiskt men bara kul. Jag har ju själv sett Prison Break och jag tycker det är en jäkla bra serie, säger Finndell leendes.

Vad säger du om din match mot Heintz senast?

– Det var en bra match från hela laget. Den bataljen var väldigt komisk på sätt och vis, men det är sådant som händer på en fotbollsplan. I matchen stod vi med sex gjorda mål, de med noll gjorda. Det säger allt.

Varnar för AIK: ”Många att se upp med”

Nu väntar derby mot AIK och Finndell kommer likt hela Djurgården boostad efter 6-0-viktorian.

– Jag är förväntansfull. Jag kommer in med gott självförtroende till derbyt, laget likaså. Det känns bra.

Vem ska du ha i din ficka den här gången?

– Det finns många att se upp med. Vi vet om att AIK är ett fungerande lag just nu. Vi får komma med elva laddade Djurgården-spelare.

Kommer du eller Matias Siltanen att hjälpa vänsterback Max Larsson med Zadok Yohanna?

– Han är en av spelarna som vi verkligen måste se upp med. Vi måste ge understöd till varandra, för även vi mittfältare behöver hjälp. Vi alla får hjälpas åt.

Finndell kom till Djurgården första gången redan 2018. Det har inte blivit många derbysegrar för mittfältaren mot vare sig AIK eller Hammarby och han hoppas få slut på tjatet om derbyspöket under söndagen.

– Jag vet om att det är snack runtom oss kring det. Klart vi vill ändra på det. Vi får se till att göra en bra prestation så får vi se hur långt det räcker.