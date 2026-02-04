Amor Layouni har lämnat BK Häckens träningsläger och uppges vilja lämna klubben.

Nu delger huvudtränare Jens Gustafsson sin bild av situationen.

– Var och en får ta ansvar för sina egna handlingar, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Under den senaste tiden har Amor Layouni varit en rubrikernas namn när det kommer till BK Häcken. Detta då han lämnade klubbens träningsläger och uppgavs vara på väg att lämna klubben.

Enligt GP vill 33-åringen lämna allsvenskan för spel i utlandet och spelaren ska även ha öppnat för att ta ut föräldraledighet.

Nu berättar huvudtränaren Jens Gustafsson om hur han ser på situationen kring stjärnan.

– Det är en spelare som har kvaliteter. Var och en får ta ansvar för sina egna handlingar och Amor har lämnat laget och lägret och då har jag också lämnat honom i mina tankar. Jag tar hand om de som är här och vill vara här. Den andra processen får pågå parallellt, säger Gustafsson till GP och utvecklar:

– Sedan funkar fotbollen så här: är du inte med kan det gå väldigt snabbt. Det gäller att vara med hela tiden. Annars kommer det andra spelare som är bra, som ligger i och förbättras varje dag. Är man utanför av olika anledningar går det ganska snabbt.

Kring framtiden, som just nu är spekulativ, avslutar Gustafsson:

– Det är en hypotetisk fråga. Men jag vill inte ha en spelare här som inte vill vara här. Det är det första en tränare tänker. Det är svårt att tro att en spelare som inte vill vara i Häcken ska bidra och göra laget bättre.







