Vill inte lova Hammarby något: ”Vet inte hur det blir”

Adrian Lahdo har fått sitt genombrott i Hammarby.

Frågan är om han blir kvar i vinter?

17-åringen vill inte lova någonting.

– Nej nej, vi tar det som det kommer. Jag vet inte hur det blir, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Storebror Mayckel Lahdo lämnade Hammarby sommaren 2022 för nederländska storklubben AZ.

I år har en ny Lahdo fått sitt genombrott i Bajen. 17-årige Adrian Lahdo blev uppmärksammad redan i somras när han överraskande petade kaptenen och fixstjärnan Nahir Besara i Conference League-kvalmötet hemma mot belgiska Royal Charleroi och under hösten fick han allt större förtroende av tränaren Kim Hellberg.

Nu är Hellberg borta efter flytten till Middlesbrough och frågan är vad som händer med Bajens supertalang efter senaste tidens succé?

– Jag försöker att inte tänka på det så mycket. Jag vet inte hur det blir…