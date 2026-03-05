Vill inte tävla mot Priskes siffror: ”Bara onödig press”
STOCKHOLM. Kristian Lien är i Djurgården för att ersätta August Priske.
Men att slå den Birmingham-flyktande danskens målrekord i fjol på 18 fullträffar vilket ledde till allsvensk skytteligaseger är inget som vinterförvärvet från Groningen tänker på.
– Jag har aldrig haft någon siffra på hur många mål jag ska göra, det sätter bara en onödig press på en själv, säger norrmannen till FotbollDirekt.
Under guldsäsongen 2019 var det Mohamed Buya Turay som vann allsvenskans skytteliga med sina 15 fullträffar.
I fjol var det August Priske som tog hem den titeln med sina 18 mål.
Kommer Kristian Lien lyckas med samma bedrift i Djurgården nu?
Norrmannen är invärvad för att ersätta Priske som i vintras lämnade för Birmingham. Mer eller mindre direkt efteråt agerade Djurgården genom att plocka in Lien från Groningen.
I den nederländska klubben hade Lien det motigt och i stället var det som utlånad till Ham/Kam under fjolåret som anfallaren exploderade med elva fullträffar.
Men att axla manteln som Priskes ersättare nu i Dif är inget 24-åringen fokuserar på, heller inte att komma upp i danskens målantal på 18 allsvenska fullträffar under en och samma säsong.
