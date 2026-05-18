Ville se rött kort: ”Får man tacklas så blir det farligt”

STOCKHOLM. Mohamed Soumah kom sent och farligt in i duell med Kristian Lien – men klarade sig från rött kort.

Efteråt är Djurgården-anfallaren kritisk.

– Den kändes väldigt stygg. Får man tacklas så blir det farligt, säger norrmannen 2-3-förlusten mot Sirius.

Efter sju minuter satte Mohamed Soumah dobbarna i en felvänd Kristian Liens vad, nära knävecket.

Tacklingen renderade bara i frispark för Djurgården.

Det tycker Lien är mycket märkligt.

– Den kändes väldigt stygg. Jag har sett videon efteråt och det såg inte mycket bättre ut på videon.

Borde det ha varit rött?

– Det är inte jag som dömer, men om man får tacklas så blir det farligt.

Vad sa domaren?

– Jag fick inget svar egentligen.

Frågade du?

– Ja man provar alltid att få svar man jag fick inte så mycket tillbaka.

Soumah bad enligt Lien inte om ursäkt för tacklingen men trots att Sirius vann matchen med 3-2 skyller inte Lien förlusten på det uteblivna röda kortet.

– Det blir för mycket om och men. Vi kunde ha vunnit matchen alldeles oavsett, säger norrmannen med ett gjort mål på kontot den här måndagskvällen.

