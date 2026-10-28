VSK vann i Degerfors – hemmalagets svit utan seger fortsätter

Västerås SK vann med 3–0 borta mot Degerfors.

Det var Degerfors sjätte raka match utan seger.

Laget ligger kvar på kvalplats.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Degerfors behövde poäng i bottenstriden, men det blev en tung kväll på Stora Valla.

Efter 25 minuter nickade Frederic Nsabiyumva, som nyligen kom tillbaka efter en skada, in 1–0 till Västerås. Det stod sig till halvtid, och Degerfors lagkapten Daniel Sundgren var inte nöjd med pressen.

– När vi går i press går vi en och en, det funkar inte, sa han till TV4 i halvtid.

Tio minuter in i andra halvlek kom Taonsa fri med målvakten och gjorde 2–0. VSK var sedan närmare ett tredje mål än Degerfors var att reducera, och till slut kom det också genom Baggesen.

Därmed har Degerfors inte vunnit på sex allsvenska matcher och ligger kvar på kvalplats, medan Västerås befäster sin sjätteplats.