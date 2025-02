Wängbergs ägg-chock: ”Jävligt sjuk grej att fråga”

August Wängberg har varit Gais trogen sedan 2017 och har således lärt känna en hel del människor på Gaisgården.

En av dessa är Leonard Pllana – som hade vissa svårigheter med att laga mat.

– Han kom in och frågade hur man kokar ett ägg…, säger lagkaptenen till FotbollDirekt.

Efter drygt sju och ett halvt år i en och samma klubb har August Wängberg varit med och tagit Gais från Division ett till en allsvensk sjätteplats. Således har 31-åringen även varit med om hel del under sin tid i Gais – och bland annat lärt sig att laga mat.



Själv har inte lagkaptenen någon paradrätt han vill dela med sig av, klart är hur som helst att det blir mycket kolhydrater.



– Nej, det brukar bara vara mycket pasta när jag jag ska göra något enkelt. Vad som helst med pasta bara, snabbt, säger Wängberg till FotbollDirekt.



Det är inte den här citronpastan som alla pratar om?

– Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej, för fan. Det behöver du inte oroa dig för, förtydligar Wängberg och fortsätter:

– Det är magstarkt att kalla det för en paradrätt och man får kanske dra slutsatsen att den personen inte kan laga mat.



På tal om just det, och att man inte bör förvänta sig för mycket av fotbollsspelare när det kommer till matlagning, drar Wängberg en anekdot.



– Du, man ska inte förvånas. När Leonard Pllana spelade i Gais, vilket var en jävla massa år sedan, hade han kommit in och frågat hur man kokar ett ägg…



Vad sade du då? Att det fanns bra recept på Google?

– Jag förstod ju inte frågan men han fattade inte hur han skulle gå till väga. Han visste inte heller hur en dammsugare fungerade så det var många frågetecken.



– Man kan ju ändå tycka att man borde kunna laga någon form av mat och veta hur en dammsugare fungerar. Han hade också en telefon på sig och kunde googla. Om inte spärren går in på dig är det en jävligt sjuk grej att fråga.



Visste han hur man kokar vatten?

– Nej, jag tror att det var lite det som var grejen i det hela. Det var inte mig han frågade utan det var någon på kansliet han gick in och frågade. Han gick nog in dit för att han tänkte att de borde ha koll på hur man kokar ägg.



Wängberg avslutar med att hylla sin forne lagkamrat, som idag spelar i den sydkoreanska andradivisionen.



– Det var en go profil alltså, säger han och skrattar.