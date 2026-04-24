Westermark lämnar HBK – och överväger att sluta

Jesper Westermark har gjort sin sista match med Halmstads BK.

Kanske även den sista i karriären.

– Det är vemodigt och lite halvsorgligt, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen meddelar Halmstads BK att Jesper Westermark, 32, bryter sitt kontrakt med klubben i förtid.

Anfallaren har, sedan han återvände till HBK från sitt utlån till Varberg, inte fått någon speltid under de fyra första omgångarna och har nu tillsammans med klubben kommit överens om att gå skilda vägar.

– Vi vill tacka Jesper för hans tid i HBK och för det engagemang han visat under sin tid här. Vi önskar honom all lycka framåt, säger sportchef Jesper Westerberg i ett uttalande.

Avslutet i HBK kan också innebära att Westermark har gjort sin sista match i karriären.

– Det är vemodigt och lite halvsorgligt, om det här är det sista jag gör i fotbollen. Jag hade helst sett att det var något annorlunda, men nu är det vad det är. Det är också något fint i att min son gör sin första träning i morgon och att jag kanske gjorde min sista sejour i ett omklädningsrum i dag, men man vet aldrig vad som händer. Vi får se, säger han till Fotbollskanalen.

Trots att det har funnits erbjudanden om att fortsätta sin karriär i en annan klubb menar anfallaren att tanken på ett definitivt avslut har funnits där en tid.

– De tankarna (på att sluta) har jag haft sedan jag kom tillbaka (till Halmstad). Jag har inte riktigt känt att suget funnits för alternativen som funnits på lån. Jag är tvåbarnsfarsa och måste också tänka på det livet. Jag behöver tänka på framtiden ekonomiskt. Det är inget illa menat mot min karriär, men jag har inte tjänat storkovan någonstans och kan ta pension. Det är många delar i livet som behöver vägas in, berättar han.

Jesper Westermark har, förutom Halmstad och Varberg, spelat för klubbar som polska Wisla Plock, Gais, Utsikten, Oddevold, Östers IF och Ljungskile.





