Lahdo påbörjade storslagen vändning mot Midtjylland
Brøndby låg under med 2-0 mot Midtjylland efter en dryg timme.
Då reducerade Mayckel Lahdo och påbörjade det som blev en sen vändning.
Nu ställs svenskens lag mot FC Köpenhamn i kampen om en Europa-plats.
Han inledde matchen på bänken och fick se sitt Brøndby släppa in två mål på elva minuter mot FC Midtjylland.
I den 59:e minuten fick den förre Hammarby-spelaren Mayckel Lahdo äntra planen. Då behövde han endast sex minuter på sig innan han reducerade matchen.
Därefter assisterade svenske till Brøndbys 2-2-mål innan han fick se sin lagkamrat Luis Binks sätta dit segermålet på tilläggstid.
Segern innebär att Lahdos Brøndby slutar på en fjärdeplats i den danska mästerskapsserien och kommer att ställas mot FC Köpenhamn i en helt avgörande match där vinnaren säkrar en plats i Conference League nästa säsong.
Mayckel Lahdo befinner sig på lån i Brøndby och kommer att återvända till AZ Alkmaar under sommaren.
