Lahdo påbörjade storslagen vändning mot Midtjylland

Brøndby låg under med 2-0 mot Midtjylland efter en dryg timme.

Då reducerade Mayckel Lahdo och påbörjade det som blev en sen vändning.

Nu ställs svenskens lag mot FC Köpenhamn i kampen om en Europa-plats.

Han inledde matchen på bänken och fick se sitt Brøndby släppa in två mål på elva minuter mot FC Midtjylland.

I den 59:e minuten fick den förre Hammarby-spelaren Mayckel Lahdo äntra planen. Då behövde han endast sex minuter på sig innan han reducerade matchen.

Därefter assisterade svenske till Brøndbys 2-2-mål innan han fick se sin lagkamrat Luis Binks sätta dit segermålet på tilläggstid.

Segern innebär att Lahdos Brøndby slutar på en fjärdeplats i den danska mästerskapsserien och kommer att ställas mot FC Köpenhamn i en helt avgörande match där vinnaren säkrar en plats i Conference League nästa säsong.

Mayckel Lahdo befinner sig på lån i Brøndby och kommer att återvända till AZ Alkmaar under sommaren.