Yeboahs avstängning hävs: ”Var uppenbart felaktigt”

I slutet av matchen mellan IFK Göteborg och BK Häcken fick Rockson Yeboah ett rött kort.

Nu meddelar Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd att avstängningen hävs.

”Domarens beslut har varit uppenbart felaktigt”, skriver de i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Matchuret på Gamla Ullevi visade 89 när mittbacken Rockson Yeboah gick in i en duell med Häckens Sanders Ngabo.

Då valde domare Joakim Sars att dra fram det röda kortet och visa ut 21-åringen. Däremot visade tv-bilderna att förseelsen inte var så allvarlig som den först såg ut – och att ghananen träffade Ngabo med knät i stället för ett utsträckt ben.

IFK Göteborg valde då att överklaga beslutet kring Yeboahs avstängning, och har nu fått ett svar.

”Disciplinnämnden konstaterar att beslutet om grov utvisning baserades på domarens uppfattning att Rockson Yeboah träffat motspelaren med fotsulan på låret. Av videoklipp framgår därmed att domaren misstagit sig på de faktiska omständigheterna. Mot denna bakgrund finner Disciplinnämnden att domarens beslut har varit uppenbart felaktigt och därför ska de disciplinära konsekvenserna av beslutet undanröjas”, skriver Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd i beslutet.

Således får Rockson Yeboah medverka i helgens match mellan Halmstads BK och IFK Göteborg – vilket glädjer sportchef Hannes Stiller.

– Om man tolkar texten vi har fått av Disciplinnämnden är alla överens om att det är ett felaktigt utdelat rött kort. Det tror jag alla ser som såg sekvensen och alla är eniga om det, domaren, vi och Rockson och videobilderna visar samma sak. Utifrån det är det helt naturligt att man inte ska bli bestraffad på något som är fel, säger han till GP.







