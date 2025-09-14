Zeljkovic inför ödesderbyt mot Öster: “Mycket som står på spel” 

Åtta omgångar kvar, två bottenlag från samma landskap och enormt viktiga poäng på spel i allsvenskan.

Då pratar vi om Smålandsderbyt mellan Östers IF och IFK Värnamo.

– Det är såklart en viktig match för oss och det handlar om mycket, säger Värnamos Ajdin Zeljkovic till FotbollDirekt.

På 22 matcher har nykomlingarna Östers IF spelat in 18 poäng och befinner sig på kvalplats i den allsvenska tabellen.

IFK Värnamo har gått en tyngre säsong till mötes och har spelat in tolv poäng på lika många matcher.

Under söndagen ställs de två Smålandsklubbarna mot varandra i ett riktigt ödesderby på Spiris Arena.

Då har Ajdin Zeljkovic och hans lag laddat upp med lite ledighet och hårdträning.

– Det var först och främst skönt att vara ledig i några dagar där man fick koppla av sinnet och kroppen och ladda batterierna till den avslutande delen av säsongen. Själv var jag uppe i Stockholm lite och tog det lugnt, vilket var trevligt, säger han till FD och fortsätter:

– Vi var lediga i fyra dagar, från torsdag till söndag, sedan drog vi igång igen under måndagen.

Innan uppehållet förlorade ni mot IFK Göteborg. Hur har ni laddat inför derbyt mot Öster?

– Vi har tryckt på med lite tuffare träningar och slipat lite på vårt egna spel samt försvarsspelet. Vi har jobbat på som vanligt, hade jag nog sagt.

Det har ni gjort även fast ni vet vilken match som väntar till helgen?

– Jo, det är ju såklart en viktig match för oss och det handlar om mycket. Det är mycket som står på spel och det är också ett derby. De är några poäng före oss och en vinst på söndag hade betytt otroligt mycket. Vi siktar på att vinna den matchen och så får vi ta det därifrån.

”Vi alla vet att den är viktig och att läget är som det är”

Med tanke på förutsättningarna inför dagens derby i Växjö ser det för en utomstående se ut att vara en riktig måstematch för båda lagen. Kanske är det till och med säsongens viktigaste, åtminstone för IFK Värnamo?

– Eh… Det är en bra fråga. Jag vet inte om det är den viktigaste men vi alla vet att den är viktig och att läget är som det är i tabellen. De ligger där de ligger och vi ligger där vi ligger. Vi vet att mycket står på spel men samtidigt får man inte tänka allt för mycket på det. Vi får helt enkelt tänka på att gå ut, följa vår matchplan och göra det så bra som möjligt. Vi får inte ha alltför mycket nerver, avslutar Zeljkovic.

Matchen mellan Östers IF och IFK Värnamo har avspark klockan 14.00.