Asllani målskytt i premiären – blir historisk

London City Lionesses har spelat sin premiär i Womens Super Leauge.

Det slutade med en 4–1 förlust mot Arsenal men Kosovare Asllani blev nykomlingarnas första målskytt i WSL.

Foto: Bildbyrån

London City Lionesses fick tuffast möjliga premiär i Womens Super Leauge. Det var Arsenal som stod för motståndet på Emirates Stadium.

Matchens första målskytt blev Kosovare Asllani som tystade stora delar av arenan när hon dunkade in en straff i den 17:e minuten. Det innebar att London City Lionesses tog ledningen och att svensken blev klubbens första målskytt i Engelska högstaligan.

Arsenal var dock det starkare laget och i första halvlek fick både Olivia Smith och Chloe Kelly skriva in sig i målprotokollet. I den 83:e minuten kunde inbytte Stina Blackstenius sätta dit 3–1 målet och inom en minut hade Frida Maanum gjort 4–1 målet som även blev slutresultatet.

Nykomlingarna bytte även in Julia Roddar och Sofia Jakobsson senare i matchen.