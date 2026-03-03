EM-drömmen i kras – trots drömmål

F17-landslagets EM-dröm har gått i kras.

Gårdagens förlust mot Tyskland gör att man missar EM.

Foto: Bildbyrån

F17 landslaget har EM-kval på hemmaplan. Sverige förlorade den första matchen mot Danmark och under gårdagskvällen stod Tyskland för motståndet, där Sverige var bortalag på hemmaplan.

Blågult tog ledningen efter ett drömmål av kapten Fanny Peterson. Häcken-målvakten Hanna Karlsson gjorde en jätteinsats i mål och Sverige hade ledningen i halvtidsvilan. I andra halvlek var Tyskland starkare och fick in två mål.

Slutresultatet skrevs till 2–1 till Tyskland och därmed missar Sverige F17-EM.

Blågult har en match till, den spelas på torsdag 5 mars och då står Irland för motståndet.