Portugals målfest i VM–kvalet

Armenien möter Portugal i VM-kvalet.

Ställningen är 0–2 efter mål av Ronaldo.

När Armenien ställdes mot Portugal i öppningsmatchen av VM-kvalets grupp F blev det en känsloladdad start på kvällen på Vazgen Sargsian Republikanstadion i Jerevan.

Det var Portugals första framträdande sedan Diogo Jotas bortgång, och före avspark hedrades anfallaren med en tyst minut.

Väl i gång tog gästerna snabbt initiativet. Joao Felix spräckte nollan när han nickade in ett precist inlägg från Joao Cancelo.

Drygt 20 minuter in i matchen utökade Cristiano Ronaldo ledningen. 40-åringen mötte Pedro Netos inlägg med yttersidan och placerade elegant in 2–0 – hans 139:e mål i landslaget.

Efter drygt 30 minuters spel kom nästa portugisiska fullträff. Joao Cancelo dundrade in 3–0 från straffområdets kant och valde sedan att hylla Diogo Jota genom att fira med dennes klassiska målgest.

Den andra halvleken hann knappt börja innan Cristiano Ronaldo återigen skrev in sig i målprotokollet. Anfallaren avlossade ett distansskott som smet förbi Henri Avagyan i det armeniska målet.

Det betydde Ronaldos 140:e landslagsmål. Jublet från portugisiskt håll möttes samtidigt av burop och smällare som dånade runt arenan, medan superstjärnan firade med sin välkända segergest. Joao Felix kunde sedan med styra in 5-0 till Portugal efter en timmes spel.

Det blev också slutresultatet och Portugal en skön start på VM-kvalet.