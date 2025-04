Triumf för svensklaget Duhok – vinner prestigefylld titel

Det spelades final i Gulf Club Champions League.

Vinnarna blev irakiska Duhok men svenske tränaren Mesut Meral.

Med i laget finns Pashang Abdulla, Peter Gwargis och Mustafa Owaid

Det spelades final i den prestigefyllda turneringen Gulf Club Champions League under tisdagen.

I finalen ställdes irakiska Duhok mot Al Qadisya från Kuwait. Finalen spelades över två möten och den första slutade 0–0.

I Duhok finns tre svenska namn med lagets tränare är Mesut Meral som har förflutet i J Södra, Dalkurd och AIK. I truppen finns flera före detta allsvenska namn. Pashang Abdulla som anslöt till Duhok från Degerfors. Där till finns även Peter Gwargis från MFF och Mustafa Owaid som senast kommer från Rosengård.

Finalen ställdes på sin spets då första halvlek förblev mållös – likt det första mötet. Det var inte förr än i den 66:e minuten som Duhok slog till med matchens första mål genom Siyaband Ageed, assisterad av Peter Gwargis.

Det skulle dock krävs mer av Mesut Meral och han slag då Al Qadisya kvitterade till 1-1 fem minuter efter ledningsmålet.

Finalen skulle bli en riktig rysare. Det var nämligen på stopptid som brassen Marlon kunde skjuta Duhok till titeln, även denna gång assisterad av Peter Gwargis.

Stor succé för svensk-tränaren Mesut Meral och hans Duhok som även slog ut saudiska storlaget Al-Ettifaq på vägen till finalen.

🚨🚨 Duhok SC are winners of the 2024/25 Gulf Club Champions League!

🔵🟡 Congratulations to the Iraq Stars League club, who gained their first Continental title in history!

🏆✅️ Duhok defeated Kuwaiti club Al Qadsia 2-1 tonight (and on aggregate) in front of their home fans. pic.twitter.com/krD9zYSyDm

— Iraq Football (@IraqFootball_EN) April 15, 2025