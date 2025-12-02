Zlatan bär OS-facklan: ”Vem annars?”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Zlatan Ibrahimović får bära OS-facklan.
Legendaren är en av 1 001 som har fått uppdraget.
”Vem annars?”, skriver han på X.
Nu står det klart att den svenske fotbollsikonen Zlatan Ibrahimović får äran att bära facklan vid invigningen av vinter-OS 2026 i Milano och Cortina.
Totalt kommer 1 001 att bära den olympiska facklan innan elden slutligen tänds på San Siro, Inter och Milans hemmaarena, den 6 februari.
”Vem annars?” skriver Ibrahimović på X.
Den här artikeln handlar om: