Alexander Isak utbytt mållös i paus

Han har ännu inte gjort mål i Premier League för Liverpool.

Idag byttes Alexander Isak ut efter 45 minuter i Champions League.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen ställs de Eintracht Frankfurt mot Liverpool mot varandra på Deutsche Bank Park. Detta med både Hugo Larsson och Alexander Isak från start.

Under matchinledningen imponerade Eintracht Frankfurt och satte stor press på fjolårets Premier League-mästare. Trots det hade Liverpool, genom Alexander Isak, skapat en het målchans.

Med 26 minuter på klockan tog Frankfurt ledningen, genom Rasmus Kristensen. Omkring fem minuter senare hade inbytte Bradley ett jätteläge att kvittera för bortalaget, men Frankfurt-keepern Michael Zetterer stod för en fin parad.

Kort senare kontrade Liverpool och den förre Frankfurt-spelaren Hugo Ekitiké ställdes i ett friläge. Avslutet mellan benen på Zetterer var väl avvägt och ställningen 1-1.

En hörna och nick från Virgil Van Dijk senare hade Liverpool vänt – och ledde med 2-1. Sex minuter senare var det dags igen. Denna gång nådde Konaté högst med sin panna och nickade in Liverpools tredje mål.

Inför den andra akten byttes Alexander Isak ut. Detta med siffror som inte var särskilt tilltalande.