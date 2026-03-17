Ancelotti hyllar Bodö/Glimt: ”Bästa laget i Europa”

Bodö/Glimt fortsätter imponera i Champions League.

Nu hyllas laget av en av världens mest meriterade tränare – Carlo Ancelotti.

– De är det bästa och mest välorganiserade laget i Europa just nu, säger han enligt Dagbladet.



Bodö/Glimt har stått för en av säsongens största skrällar i Champions League. Det norska laget har slagit flera europeiska topplag och tagit ett tydligt grepp om sin åttondelsfinal.

Framgångarna har väckt uppmärksamhet runt om i fotbollsvärlden, inte minst hos en av världens mest meriterande tränare Carlo Ancelotti.



– Bodö/Glimt är för närvarande det bästa och mest välorganiserade laget i Europa. Inte bara på grund av resultaten – de har besegrat Manchester City, Atlético Madrid, Inter och Sporting – utan det är det lag som försvarar sig bäst i Europa, säger Ancelotti enligt Dagbladet.

Laget har hyllats även från Sportings tränare Rui Borges vars lag förlorade med 3-0 mot Bodö/Glimt förra veckan.

– För mig är de en kandidat att vinna hela turneringen. Det är de kapabla att göra, säger Sportings tränare Rui Borges.



Den andra rundan av åttondelsfinalen startar 18.45 i kväll, tisdag.







